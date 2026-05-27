宮根誠司が、5月26日放送の『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系）で、娘への暴行容疑で現行犯逮捕され、読売巨人軍の監督を辞任した阿部慎之助氏について言及。その発言が波紋を広げている。「有名人だから大騒ぎになっただけ、とも取れる宮根さんの発言が、批判を集めているようです」（芸能担当記者）事件は25日夜、阿部氏の自宅で起きた。姉妹げんかを注意した際、言い返してきた18歳の長女に激高した阿部氏は、酒に酔っ