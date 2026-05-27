本拠地ツインズ戦米大リーグ・ホワイトソックスは26日、本拠地でツインズ戦を戦った。8回には「9番・右翼」で先発出場した西田陸浮外野手が安打で出塁。「2番・一塁」で先発出場の村上宗隆内野手が19号2ランを放ち、2人で一時同点に追いつく活躍を見せた。ファンは結成2日目の日本人デュオの“身長差”に注目している。ホワイトソックスが2点を追う8回の攻撃。先頭の西田が左前安打で出塁すると、1死一塁から村上がリーグトッ