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【KOJIMA PRODUCTIONS × PARCO GAMES STRAND STORE】 開催期間：6月6日～8月30日 営業時間：11時～21時 入場料：無料 場所：渋谷PARCO 5F イベントスペース (東京都渋谷区宇田川町15－1) パルコは、6月6日より開催予定のKOJIMA PRODUCTIONSとコラボレーションした期間限定ストア「KOJIMA PRODUCTIONS × PARCO GAMES STR