共働きの家庭では、家事や買い物をどう分担するかが日々の大きな課題になります。お互いに助け合うことができれば理想的ですが、良かれと思った行動が、思いがけず相手の負担を増やしてしまうこともあるものです。今回は、そんな“協力のつもり”がきっかけで、夫婦の家事のあり方を見直すことになったという、筆者の友人から聞いたエピソードをご紹介します。 夫の買い物