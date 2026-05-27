女優の夏木マリが26日、自身のインスタグラムを更新。母校の写真をアップし、反響を呼んでいる。 【写真】描かれたアーチが美しい大物女優が学んだ母校 夏木は「母校の前を歩く......」とだけ記し、豊島岡女子学園中学校、高等学校と書かれた校門前のショットを投稿。都内にある同校は1892年の女子裁縫専門学校の設立に始まり、1948年に現在の校名に。2022年に創立130周年を迎えた伝統ある学校だ。 この投