高松自動車学校（高松自動車学校提供） 高松自動車学校（高松市上天神町）は2026年秋から、学校や企業で車両を運転するドライバー向けに新しい講習をスタートさせます。 2026年5月に福島県で部活遠征のマイクロバスの事故が発生するなど、業務で運転するドライバーの高齢化などに伴う運転技能や安全意識の「再教育」が重要と考えました。 車両に専用デバイスを設置し、急加速や急停止、速度変化、ブレ