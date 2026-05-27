27日、岐阜県の白川郷で昔ながらの田植えが行われました。 【写真を見る】世界遺産 白川郷で田植え祭り “田植え唄”が響きわたる中 早乙女姿の女性たちがコシヒカリの苗を丁寧に 岐阜 岐阜県白川村の合掌造り集落の田植え祭りは、昔ながらののどかな農村風景を残そうと毎年この時期に行われ、ことしで41回目を迎えました。 多くの外国人観光客も訪れる 地元の人らが歌う田植え唄が響きわたる中、早乙女姿の女性たちが一列にな