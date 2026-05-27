トヨタ自動車のGAZOO Racing（GR）は5月27日、特別仕様車「GRヤリス MORIZO RR」と「GRヤリス Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」の抽選応募受付を開始した。国内販売台数はいずれも100台限定で、応募はスマートフォン向けアプリ「GR app」を通じて受け付ける。発売は2026年8月上旬を予定している。受付期間は5月27日13時30分から6月9日23時59分まで。当選発表は7月1日に行う。両モデルは、WRC（世界ラリー選手