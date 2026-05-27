仲川輝人と東京ドロンパが気象神社で「晴天祈願」FC東京は5月27日、都内の気象神社で6月6日にMUFGスタジアム（国立競技場）で行われる明治安田J1百年構想リーグのプレーオフ第2戦に向けて「国立晴天祈願／テルテル坊主奉納式」を行った。FW仲川輝人とFC東京のマスコットキャラクター「東京ドロンパ」が参拝し、国立での決戦に向けて意気込んだ。東京ドロンパの出没情報もあり、20〜30人のファン・サポーターも晴天祈願を見守っ