オランダ女子1部で活躍した板村真央オランダ女子1部フェイエノールトのFW板村真央が今季のリーグ年間最優秀選手賞を受賞した。19歳の板村はJFAアカデミー福島の出身で、2025年1月にフェイエノールトへ移籍。今季リーグ戦20試合でチーム最多8得点を挙げ、3位となったチームの主力選手として活躍した。クラブ公式サイトでは「フェイエノールトの主力というだけでなく、リーグ屈指のスターに成長した。この日本人選手は止められ