昨年、16年ぶりのオアシス再結成ツアー「Oasis Live’25」を大成功させたノエル・ギャラガー（58）が、交際を噂されている30歳年下の女性と、ロンドンでのデートをキャッチされた。【写真】おそろいコーデ？ノエル・ギャラガー、30歳年下恋人とデートMailOnlineによると、ノエルの新恋人と噂になっているのは、高級イベント会社のマーケティングマネージャー、ニーナ・ジョンソン（28）。現地時間5月23日の夜、二人はウエス