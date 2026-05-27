◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２７日、栗東トレセン皐月賞４着からダービー制覇を狙うアスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）はＣＷコースに入った後に坂路を単走し、５７秒１―１２秒１をマーク。共同会見に出席した福永調教師の一問一答は以下の通り。―皐月賞を振り返って。「勝つにはここしかないというポジションで競馬をして