２７日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に元ＡＫＢ４８で女優の野呂佳代が出演。デビュー当時やアイドルグループを卒業したあとの苦難を明かした。２２歳の２００６年にＡＫＢ４８としてデビューした野呂。「苦難の連続ですね」と当時を振り返り、「ステージに出た初日のハイタッチ会でファンの方に怒られました。『君はアイドルとしての自覚ないの？』と言われて。初日に面食らっちゃった」と驚きの出