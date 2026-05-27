27日、県のクマ対策員などを講師に、林業関係者がクマ対策などについて学ぶ講習会が開かれました。参加したのは、木曽や松本地域などで林業に携わる49人です。万が一に備え、迅速に対応できる知識や技術を身に付けてもらおうと開かれました。クマ対策については、作業現場での注意点などが説明されました。県クマ対策員浜口あかりさん「クマを誘因する可能性があるものとして、石油や揮発性の物質や、伐採・製材したての木のにお