人気ラッパーのＺｅｅｂｒａが手掛ける、女性ラッパーオーディション「ＧＯＬＤＥＮＭＩＣ」が２７日、募集の開始と番組放送予定を発表した。「ＧＯＬＤＥＮＭＩＣ」は、容姿、年齢、経歴は問わず、新たな女性ラッパーの才能を発掘することを目的としたもので、Ｚｅｅｂｒａがオーガナイザーを務める。応募期間は２４日から６月２０日まで。オーディションの課題となるトラック監修として、音楽プロデューサーのＳＴＵＴＳ