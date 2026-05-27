女子サッカープロリーグ「ＷＥリーグ」は２７日、都内で理事会を開いた。今月１６日に全日程が終了し、５年目となる２５―２６シーズンのリーグの売上高は過去最高の１７億２６００万円に着地する見込みだと発表した。内訳は事業収益が約９億円、損失補填（ほてん）を目的とした日本サッカー協会（ＪＦＡ）からの補助金が約５．４億円、その他が約２．９億円。来季は１７億３５００万円程度を見込んでいるといい、約１４．１億