歌手のＧＡＣＫＴが大阪で目撃した光景を明かし、「日本は、これからどうなっていくんだろう」と思いをつづっった。ロックとオーケストラを融合させた「魔王シンフォニー２０２６―ＩＮＦＩＮＩＴＹ―」のプロモーションで大阪に滞在したＧＡＣＫＴ。２７日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、「その日の夜、仲間と食事をしていたんだが、外からやたらと爆音を立てる車とバイクの音が聞こえてきた」と明かした。「最初は