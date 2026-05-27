ラッパー・Zeebraが仕掛けるフィメール（女性）ラッパーオーディション『GOLDEN MIC』の出演者募集が27日、開始された。【写真】『GOLDEN MIC』オーガナイザーのZeebraオーディションは、年齢・経験が関係なく応募できる。必要なのは、リリックとフロウ。新しい時代を鳴らすフィメールラッパーを募集する。エントリー募集は6月20日まで。新たな女性ラッパーの才能を発掘し、日本のみならず世界のHIP HOPシーンの更なる発展が期