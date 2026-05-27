元HKT48の矢吹奈子（24）が26日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）に出演。親族の意外な交友関係を明かした。【写真】番組を超えた共演！”傷つき同盟”矢吹奈子＆菅井友香矢吹が持ち込んだ“お宝”は、人間国宝にも認定されている陶工・三代徳田八十吉の杯。その来歴について「聞いたらおじいちゃんが徳田八十吉さんのご近所さんだったみたいで、それでいただいたみたい」と説明した。MCの福澤