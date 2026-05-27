グローバルボーイズグループ・DXTEENの大久保波留が、28日放送の日本テレビ系『THE突破ファイル』「街の平和を乱す悪人に立ち向かえSP」（後7：00〜後7：54）内“突破ドラマ”に初出演する。【番組カット】草薙航基＆大久保波留らに感激！木戸大聖大久保は、草薙航基（宮下草薙）がさまざまなシチュエーションでピンチの突破に挑む「草薙バイト」に登場する。今回の舞台は、行楽シーズンで賑わうガソリンスタンド。草薙は、