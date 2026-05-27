自民党のテロや治安などに関する調査会はきょう、ストーカー加害者にGPS機器を装着させることなどを盛り込んだ提言を高市総理に手渡しました。自民党で治安対策を検討する調査会はきょう午後、総理官邸を訪れ高市総理と面会し、▼治安強化や、▼ストーカー対策などを取りまとめた提言を手渡しました。提言では、2025年のストーカー事案の摘発件数が過去最多を記録する中、「被害者を守るには従来の措置のみでは不十分」だとして、