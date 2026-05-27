聴覚障害のある自民党の斉藤里恵議員が衆議院の厚生労働委員会に出席し、国会で初めて、音声読み上げソフトによる質疑を行いました。斉藤里恵議員「本日の質疑が民主社会の成熟に向けた大切な一歩であると感じると同時に、その歩みを後押しいただきました皆様に重ねて深くお礼申し上げる次第です」きょう（27日）午前、聴覚障害のある自民党の斉藤里恵議員は衆議院の厚生労働委員会で初めての一般質疑を行い、子育て世代の仕事と育