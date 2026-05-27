◇プロ野球セ･パ交流戦巨人ーソフトバンク（5月27日、東京ドーム）5連敗となった巨人ですが、まだ貯金は「1」あります。ここから巻き返しを図れるか、この日は、少し打順をいじってきています。3番に坂本勇人選手、7番に丸佳浩選手、そして8番に松本剛選手とベテラン勢が名を連ねています。先発は戸郷翔征投手。前回登板で、今季初勝利をあげていて、このまま2勝目、3勝目と勢いに乗れるかも、巨人浮上のカギとなりそうです。対