日経平均株価はけさ、大幅に上昇して初めて6万6000円台にのりました。取引時間中の最高値更新です。きのうのニューヨーク市場でハイテク株が上昇したことを受け、けさの東京株式市場では取引開始直後からAIや半導体関連銘柄を中心に買い注文が広がりました。占めるウェイトが重たいことから日経平均株価は一時、1400円以上と大幅に値上がり。初めて6万6000円台をつけて、取引時間中の最高値を更新しました。ただ、買い一巡の後は当