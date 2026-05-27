きょう（27日）、国会で政府のインテリジェンス機能の強化に向けて「国家情報会議」を創設する法律が成立したことを受け、日本維新の会の藤田共同代表は、連立合意に基づいて着実に成果をあげられたと強調しました。日本維新の会藤田文武 共同代表「我が党が提案し、そして、連立合意にも書き込んだ内容が“一歩前に進む”ということについては、着実に成果を上げられたのではないか」藤田共同代表は27日、「国家情報会議」