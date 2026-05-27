昨年9月から今年3月いっぱいまで休場していた将棋の渡辺明九段（42）が27日、東京都渋谷区の将棋会館で行われた第76期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）2次予選1回戦で公式戦に復帰した。24年に負った左ひざ前十字じん帯損傷の手術後回復が長引き、昨年9月11日から長期休場を選択。258日ぶりの対局は鈴木大介九段（52）に110手で敗れ、復帰戦を白星で飾れなかった。患部への負担が軽い椅子での対局も可