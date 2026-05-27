ママが帰ってくるまでおばあちゃんのお家でお留守番をしていたわんちゃん。しかし、ママがいつもの時間に帰ってこないため、わんちゃんは玄関に向かい…？ 思わずキュンとしてしまうお出迎えの光景には、「ずっと一緒にいたい」「抱きしめたくなりますね」と絶賛の声が寄せられることに。投稿は3万再生を突破することとなりました。 【動画：歯医者に行くため『おばあちゃんに犬を預けた』結果→様子が送られてきて…今すぐ