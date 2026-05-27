2027年春に完成を予定している新潟駅の万代広場。整備が進む中、新たに仮設のフォトスポットが設置されました。設置されたのは万代広場の中央エリア南側とされる場所で、JR新潟駅の「ガタリウム」の前です。「NIIGATA」のローマ字のモニュメントが設置され、現在工事中の万代広場中央エリアを背景に撮影できます。新潟市によると市のイメージアップが目的です。万代広場が完成する予定の2027年春まで仮設で設置されま