LINEのメッセージ機能などを使って女性に嘘を言い、現金150万円あまりをだまし取ったとして、香川県綾川町の会社員の男（26）が逮捕されました。 警察によりますと、男はLINEのメッセージ機能などを使って丸亀市の女性（21）に対し「俺にお金を預けてくれたら増やしてあげるから」「円高やけん金買う！投資のやつで」などと嘘を言い、2024年8月27日から今年2月11日までの間、21回にわたり、男の指定する口座に現金あ