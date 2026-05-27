貝印は、発売40周年を迎える『ドラゴンクエスト』シリーズとコラボレーションしたメイクパフ「ドラゴンクエスト スライム3Dパフ」と「ドラゴンクエスト ファンデーションが染みこみにくいパフ（はぐれメタル）」の2種を、5月27日より発売することを発表した。 【画像あり】水を含ませるとスライムが膨らむコラボ商品ラインナップ 貝印と『ドラゴンクエスト』シリーズによる初のコラボレーシ