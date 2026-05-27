セルティックは今夏の移籍市場で日本代表FW前田大然の後釜を探しているようだ。英『TEAMTALK』が報じている。去年も移籍が噂された前田は今夏こそセルティックを退団すると考えられているようで、プレミアリーグからの関心が高まっているという。そんななか、セルティックは後釜確保に奔走しており、元レアル・マドリードFWアルバロ・ロドリゲス（21）を獲得候補の一人に挙げているようだ。レアルのアカデミー出身の同選手は193cm