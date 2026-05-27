クラブとアルゼンチン代表で多くの成功を手にしてきたMFアンヘル・ディ・マリアだが、上手くいかなかった数少ないクラブの1つにマンチェスター・ユナイテッド時代が挙げられる。2014年にレアル・マドリードからマンUに加わったディ・マリアだが、当時の指揮官ルイ・ファン・ハールとの相性は最悪だった。チームも混乱気味で、ディ・マリアは本来の力を発揮できないまま1年でチームを離れている。そのあとパリ・サンジェルマンで長