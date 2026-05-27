「消費税減税」の早期実現のために浮上している「消費税1%」案。消費税を0％にするか1％にするかで、なぜシステム改修の負担が異なるのでしょうか。レジのシステム開発などを行う専門家に聞きました。 【写真を見る】消費税0％なぜ時間かかる？ 専門家｢0％は想定外…｣ 1％なら消費税項目が残りシステム確認が容易に （ステップ・アラウンド 白井達之さん）Q.なぜ0と1で違う？「（現行のシステムは）0％を想定していなかったので