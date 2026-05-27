27日午前、広島市安佐北区の県営住宅で火事があり、住民1人がけがをしました。火事があったのは、広島市安佐北区亀崎の鉄筋5階建ての県営住宅です。消防などによると、午前11時15分ごろ「自分の家に戻ったら火事になっている」と、部屋の住人から通報がありました。消防車18台が出動し消火にあたりましたが、3階の一部屋を全焼。この部屋に住む50代の男性が喉にやけどをするなどして、病院に搬送されました。■県営住宅の住