◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―オリックス（２７日・横浜）アイドルグループ「ＡＫＢ４８」が、試合前にミニライブとセレモニアルピッチに登場。元気いっぱいに「ＲＩＶＥＲ」を披露した。昨年１２月に開催された結成２０周年コンサート（日本武道館）で研究生から正規メンバーに昇格し、６７ｔｈシングル『名残り桜』ではセンターに抜てきされた“いともも”こと伊藤百花が、セレモニアルピッチに登板。メンバ