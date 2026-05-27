タレントの小原ブラスが、27日放送のTOKYO MXの生情報番組『5時に夢中！』（月〜金後5：00）に出演。プロ野球・読売ジャイアンツの監督を辞任した阿部慎之助氏をめぐる一連の騒動に言及した。【写真】球界激震…阿部慎之助氏、釈放時の様子阿部前監督は25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。翌26日午前0時すぎに釈放されていたが、同日、監督を辞任することが伝えられた。また