◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２７日・東京ドーム）７連勝後の５連敗で貯金１の巨人は連敗脱出へベテランをスタメンに並べた。１番から泉口（２７歳）、吉川（３１歳）、坂本（３７歳）、ダルベック（３０歳）、大城（３３歳）、キャベッジ（２９歳）、丸（３７歳）、松本（３２歳）、戸郷（２６歳）のラインアップ。坂本は２年ぶりに３番。外野はレフトに松本、センターにキャベッジ、ライトに丸が入