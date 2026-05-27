ラグビーのリーグワンは、5月30、31日にプレーオフ準決勝を行う。27日は、埼玉（レギュラーシーズン＝RS＝3位）が、熊谷ラグビー場で調整。2人のWTBも、東京ベイ（RS2位）戦に向けて確認作業を行った。今季12トライで、チームトライ王のWTB竹山晃暉（29）は「もともと派手なことが好き」と言いつつ、「今、必要なのはそこじゃなくて、チームのために、どこまで体を張れるか」と話す。「先制パンチができるように」と開始からト