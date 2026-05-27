男子大学生の集団暴行死事件の裁判で起訴された女は「被害者の言葉にいらついた」などと述べました。この事件は北海道・江別市の公園で2024年、男女6人が大学生の長谷知哉さん（当時20）に暴行を加えて死亡させたうえ、現金などを奪ったものです。27日に開かれた3回目の裁判では、強盗致死などの罪で起訴された6人のうち、川村葉音被告（21）の被告人質問が行われました。川村被告は当時、長谷さんを現場に呼び出した理由を「被害