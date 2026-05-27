ホンダ創業者・本田宗一郎の遊び場は、銀座のクラブではなく花街・湯島の小さな料亭で、足しげく通っていたという。だが、ある出来事をきっかけに、その店から足が遠のいてしまう。昭和の実業家たちを惹きつけた花街文化を手がかりに、一流のおもてなしの本質に迫る。※本稿は、本橋信宏『花街アンダーグラウンド』（駒草出版）の一部を抜粋・編集したものです。元日テレ名物プロデューサーの父がパチンコ屋からホンダ販売店になっ