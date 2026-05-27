勤務先の製品の腕時計を横領したとして、警視庁は２７日、シチズン時計（東京）の元海外ブランド営業部長の男（５７）（静岡県熱海市）を業務上横領容疑で逮捕した。２０１９年１２月〜２４年４月、同社製腕時計約４２０本（約９６００万円相当）を横領し、約３０００万円の売却益を得たとみている。発表によると、男は同社の営業企画１課長だった１９年１２月〜２０年２月、埼玉県川島町の倉庫に保管されていた同社製腕時計８