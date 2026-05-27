元AKB48のタレントで女優の野呂佳代（42）が27日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。AKBを辞めた後の苦しい時代を振り返った。司会の黒柳徹子から「2012年にアイドルをご卒業になりましたけれども、その後全然仕事がなかったんですって」と振られ、「なかったですね。ダイエット番組しか」と笑ってみせた。「1回クビになったこともありますし。思うように痩せられなくて」とぶっちゃけ、「ちょ