ハロウィーンで東京・渋谷を訪れていた10代の男4人が、通行人に因縁をつけ暴行を加え、金を脅し取った疑いで逮捕されました。18歳と19歳の男4人は2025年、渋谷区の路上で通行人の男性に因縁をつけ、顔を蹴るなどしてけがをさせたうえ、一緒にいた別の男性に「金を出さなかったら帰らせないぞ」などと言って現金3万7000円を脅し取った疑いが持たれています。男らはハロウィーンの夜に仮装をして渋谷を訪れていて、「雨でハロウィー