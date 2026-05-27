女優イ・ウィジョンが“別人級”に変化した近況を公開し、注目を集めている。5月26日、イ・ウィジョンは個人インスタグラムを更新し、「#女性の変身 #無罪 #メイクの力」というハッシュタグとともに複数の写真を投稿した。【写真】イ・ウィジョン、自身の「死亡説」に愕然…公開された写真には、華やかなメイクでイメージチェンジしたイ・ウィジョンの姿が収められている。写真の中の彼女は、“本当に同一人物？”と思うほど印象が