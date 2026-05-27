ついにキャプテンが合流した。韓国代表のキャンプ地が一気に熱を帯び始めた。【画像】ソン・フンミン、ストレスでハゲ疑惑ソン・フンミン（33、LAFC）は5月27日（日本時間）、米ユタ州ヘリマンに位置するMLSレアル・ソルトレイクの練習施設「ザイオンズ・バンク・トレーニングセンター」で行われている代表合宿に合流した。練習前、記者から“キャリア4度目のW杯挑戦”について問われると、「何度目の出場かは重要ではない。W杯の