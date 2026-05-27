シーガルズ・トライフープ・リベッツが集めた募金を岡山市に贈呈 新アリーナの整備に役立てます。岡山市の新アリーナの整備に使ってもらおうと、プロスポーツチームの岡山シーガルズ、トライフープ岡山、岡山リベッツが27日、集めた募金を大森市長に手渡しました。 ホームでの試合で募金を呼び掛けるなどし、3チーム合わせて30万2409円を集めました。