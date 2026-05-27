特殊詐欺を疑似体験できるツール 特殊詐欺被害に遭わないよう、岡山市の高齢者が27日、デジタルツールを使って詐欺の手口を学びました。 （岡山県警の担当者）「自分は絶対にだまされないだろう。自分は大丈夫だという、そういったところにつけこんでやるのが特殊詐欺」 ニセ警察詐欺など特殊詐欺被害を防ごうと、岡山県が開いた講習会です。岡山市南区中畦の老人クラブのメンバー約20人が参加し