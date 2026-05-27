岡山県庁 岡山県は27日、県内の女子小学生1人が腸管出血性大腸菌（O157）に感染したと発表しました。 岡山県によりますと、女子小学生は18日から腹痛や下痢の症状を訴え、19日に医療機関で検査したところ、25日にO157への感染が確認されました。 現在、症状は回復していて、岡山県が接触者を調査しています。 岡山県では2026年に入り、24人がO157に感染していて、県下全域に「腸管出血性大腸菌感染症注意報」を発令し