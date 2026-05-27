約8年前に、故郷・北海道栗山町の幼馴染から譲り受けた古民家を家族総出でDIYし、ようやく昨年から民泊として提供しているというバービーさん。予約管理などの運営は宿泊管理業の資格を取得した夫のつーたんさんが担い、現地の清掃管理は栗山町に住むお母さんに任せているそう。バービーさんの連載「本音の置き場所」第77回の前編では、昔から“誰かを支える側の人”という印象で、率先してその場や人を仕切る姿を見せたことがなか