「Disney HARVEST MARKET By CAFE COMPANY」にて、「くまのプーさん」原作100周年を記念した限定メニューが登場♡渋谷ヒカリエ店では2026年6月3日（水）から、横浜赤レンガ倉庫店では6月4日（木）から期間限定で開催されます。物語の世界観をイメージしたアフタヌーンティーやフード、スムージー、限定グッズなど、“プーさんの森”を体感できる特別な空間に心ときめ